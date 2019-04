Export sierteelt naar Duitsland blijft achter

Kledingke­ten Sis­sy-Boy, dat winkels in Den Bosch en Tilburg heeft, is failliet verklaard

12:18 DEN BOSCH/TILBURG - Kledingwinkelketen Sissy-Boy is failliet verklaard door de rechtbank van Amsterdam. De Brand Retail Group, eigenaar van het mode- en lifestylemerk, vroeg begin deze maand surseance van betaling aan. De keten telt 40 zaken in Nederland, waar van er één in Tilburg en twee in Den Bosch te vinden zijn.