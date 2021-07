Extra groei is juist mogelijk na de overstromingen

Hema sluit winkels in Verenigd Koninkrijk

1 juli Hema sluit nog deze zomer haar zes winkels in het Verenigd Koninkrijk. Volgens het warenhuis is het nooit gelukt om de Engelse markt te veroveren en heeft het weinig zin nog energie in verdere groei te stoppen. De verwachting is dat na het VK nog meer landen zullen volgen waar Hema de stekker eruit trekt.