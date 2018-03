'Extreem veel pech' voor eendenhouder die wéér getroffen is door vogelgriep

Groot deel winkels van Bossche winkelketen Xenos wordt Casa

11:01 De naam Xenos is straks een stuk minder vaak in het winkellandschap te zien. Op korte termijn wordt bijna twee derde van de filialen omgebouwd tot de formule van interieurwinkelketen Casa, zo werd dinsdag bekend. Xenos werd in 1973 opgericht in Den Bosch. Het hoofdkantoor zetelt in Waalwijk.