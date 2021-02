Fabrikant Viking ontvangt honderden bestellingen per dag: 'Schaatsgekte nog groter door corona’

Hema wordt hard geraakt: ‘Lockdown niet zonder gevolgen’

14 januari Tien miljoen euro verlies. Per week. Dat tikt aan bij Hema en daarom heeft het warenhuis besloten alle bestellingen die tot half april zijn gedaan, op te schorten. De enorme voorraden zijn niet alleen voor Hema een groot probleem. ,,Er is sprake van een ketencrash, met nauwelijks nog in- en uitstroom.’’