Facebook in een klap tientallen miljarden dollars minder waard

updateBeleggers dumpen massaal het aandeel van Facebook. Het technologiebedrijf zakte bij de opening van Wall Street nog eens 2,4 procent, na de daling van ongeveer 9 procent in de voorgaande dagen. Beleggers blijven bezorgd over de gevolgen van het privacyschandaal.

Door de koersval heeft Facebook al tientallen miljarden dollars aan beurswaarde in rook zien opgaan. Sinds het datalek aan het licht kwam, loopt de druk op het bedrijf steeds verder op. Een groep investeerders heeft Facebook voor de rechter gesleept. Ze voelen zich misleid en eisen compensatie voor de knauw die het aandeel heeft gekregen door de affaire over misbruik van gebruikersgegevens.

Boetes

Onderwijl dreigt ook de Europese Commissie met boetes. De Europese Commissie heeft in het verleden 'drastische sancties' opgelegd in dergelijke gevallen. ,,We zullen niet nalaten zulke middelen in te zetten", liet Eurocommissaris Vera Jourova (justitie) weten.

Jourova laat uitzoeken wat er precies is gebeurd en wie daarvoor verantwoordelijk is. ,,Facebook had veel voorzichtiger moeten zijn", voegde ze toe aan de vooravond van een EU-top in Brussel. Waarschijnlijk zal de Facebook-kwestie ook ter sprake komen bij het overleg van staatshoofden en regeringsleiders.

Europese toezichthouders bezwoeren vandaag dat ze de zaak tot op de bodem zullen uitzoeken. Gegevens van tientallen miljoenen Facebookgebruikers zijn terechtgekomen bij een data-analysebureau, dat er in aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen kiezersprofielen van maakte voor het campagneteam van Donald Trump. Mogelijk zijn daarbij privacyregels geschonden.

Zuckerberg

Topman Mark Zuckerberg spreekt naar verluidt vrijdag zijn personeel toe, via een interne live-videoverbinding, een gebruikelijke manier voor Zuckerberg om zijn medewerkers bij te praten. Medewerkers zouden met flink wat vragen rondlopen.

De verwachting is dat hij samen met zijn operationeel eindverantwoordelijke, Sheryl Sandberg, zal ingaan op vragen over de kwestie. ,,Mark, Sheryl en hun teams werken non-stop om alle feiten op een rij te krijgen en de nodige stappen te nemen”, zei een Facebookvertegenwoordiger eerder. ,,Het hele bedrijf is boos en we voelen ons misleid.”

Vermoedelijk voelde de Facebook-baas de bui al hangen: vorige week deed hij voor 85 miljoen dollar een fors deel van zijn eigen aandelen van de hand. Facebook houdt vast aan het standpunt dat Cambridge Analytica verantwoordelijk is; het zou persoonlijke informatie van tientallen miljoenen Facebookgebruikers hebben bemachtigd zonder toestemming van gebruikers.

Actie

Onderwijl is op sociale media hashtag #deletefacebook nog altijd trending. Zelfs medeoprichter Brian Acton van WhatsApp, die de berichtendienst in 2014 voor 19 miljard dollar aan Facebook verkocht, heeft op Twitter een oproep gedaan om Facebook te deleten. ,,It’s time. #deletefacebook”, schrijft hij.

Brian Acton was samen met Jan Koum de oprichter van WhatsApp. In 2014 verkochten de twee hun bedrijf voor 19 miljard dollar aan Facebook.