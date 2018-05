Facebook overweegt betaalde versie zonder advertenties

Facebook heeft de afgelopen tijd uitgebreid marktonderzoek gedaan om te kijken of een substantieel deel van de leden bereid is te betalen voor een abonnement, onthullen bronnen aan financieel persbureau Bloomberg.



In het verleden overwoog Facebook al eens om een betaalde versie te lanceren, maar topman Mark Zuckerberg zag er toen van af. Inmiddels is met het schandaal rond Cambridge Analytica een nieuwe werkelijkheid ontstaan.



Facebook ligt zwaar onder vuur over hoe laks het met privacy van haar gebruikers omgaat. Cambridge Analytica kon zonder veel problemen de profieldata van 87 miljoen gebruikers buitmaken, waaronder ook 89.000 Nederlanders. Die werden vervolgens gebruikt om de kansen van Donald Trump te vergroten in de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016.



Inmiddels hebben ceo Zuckerberg en zijn rechterhand Sheryl Sandberg zich ook over een eventuele betaalde versie uitgelaten. ,,Dit is zeker een idee dat we overwegen", zei topman Zuckerberg toen hij zich afgelopen maand voor de Amerikaanse Senaat en het Huis van Afgevaardigden moest verantwoorden.



Techsite Recode liet marktonderzoeker Toluna op 11 april een peiling houden en daaruit blijkt dat 23 procent van de 750 bevraagde Amerikanen bereid is voor Facebook te betalen. 77 procent blijft liever de gratis versie met advertenties gebruiken.

De vraag is uiteraard hoeveel zo'n abonnement op Facebook moet kosten. Het sociale medium zou zich daarvoor kunnen baseren op het bedrag dat het nu via advertenties op zijn ruim 2 miljard gebruikers verdient. In de Verenigde Staten levert elke gebruiker jaarlijks bijna 85 dollar op, wereldwijd is dat ruim 20 dollar.

In Europa zal het eerste bedrag logischer zijn en zou Facebook bijvoorbeeld 7 euro per maand kunnen rekenen.

