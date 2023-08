Failliete VanMoof overgenomen door e-stepmerk LaVoie, geen plek voor merendeel medewerkers

E-bikemaker VanMoof wordt overgenomen door e-stepfabrikant Lavoie van het Britse McLaren. Dat melden de curatoren van VanMoof. Lavoie is van plan verder te groeien door de overname en de activiteiten van VanMoof verder te ontwikkelen, aldus het bedrijf in een verklaring. Lavoie, dat elektrische steps maakt die ingeklapt kunnen worden, meldt wel dat er voor het leeuwendeel van het oorspronkelijke aantal VanMoof-medewerkers geen plek meer zal zijn.

Het bedrijf heeft volgens de curatoren ingestemd met de aankoop van onder meer de bedrijfsinventaris en de voorraad. Hoeveel geld met de deal gemoeid is, is niet bekendgemaakt. ‘Met zijn volgende generatie e-bikes, slimme technologie, innovatief design en loyale klantenkring passen VanMoof en Lavoie perfect bij elkaar’, vindt topman Eliott Wertheimer van Lavoie. Hij spreekt de ambitie uit om de 190.000 klanten die VanMoof wereldwijd heeft ‘op de weg te houden, terwijl we de VanMoof business stabiliseren en efficiënt laten groeien’.

Lavoie laat via een woordvoerster weten dat de doorstart wel leidt tot een verlies aan banen. Zo werkten er voorheen 700 medewerkers bij van VanMoof, maar de e-stepmaker denkt met vijftig tot zestig mensen van VanMoof verder te zullen gaan. Al geeft de zegsvrouw aan dat het - zo kort na de bekendmaking - nog niet zeker is of dit de uiteindelijke aantallen zullen zijn.

Gevolgen voor klanten

Wat de overname precies betekent voor de klanten van VanMoof is nog niet bekend. De definitieve afronding van de overname staat gepland voor 4 september. Daarna zal meer bekend worden over wat de deal betekent voor klanten van VanMoof, aldus de curatoren.

Een maand geleden verklaarde de rechtbank in Amsterdam e-bikebedrijf VanMoof failliet. Het bedrijf kwam in problemen doordat er grote investeringen nodig waren. De schuldenlast ten tijde van het bankroet bedroeg bijna 144 miljoen euro. Een van de curatoren vreesde eerder nog dat veel schuldeisers hun geld niet meer terug zouden zien. Voor consumenten die bijvoorbeeld al een aanbetaling voor een fiets hadden gedaan en dat geld nu kwijt zijn, zou een overname wel uitkomst kunnen bieden, was de verwachting.

McLaren, bekend van de Formule 1, zou met de overname verder willen groeien als premiummerk in de sector voor elektrische voertuigen.

Bod afgewezen

Het Amerikaanse micromobility.com was ook in de running voor een overname. Maar de topman van dat bedrijf meldde vorige week dat zijn bod was afgewezen. Micromobility.com maakt elektrische fietsen en steps en is actief in de Verenigde Staten en Europa.

Sinds de oprichting van VanMoof zijn wereldwijd 190.000 fietsen van het merk verkocht. VanMoof had in twintig steden wereldwijd eigen winkels. De bedrijfsonderdelen buiten Nederland vallen buiten het faillissement.