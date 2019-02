Faillissement voor speelgoedketen Intertoys

Speelgoedwinkel Intertoys is failliet. De winkels blijven voorlopig gewoon open. Tot duidelijk is hoe het nu verder gaat met de speelgoedketen blijft het personeel aan het werk. Onderwijl wordt druk gesproken met verschillende partijen over een doorstart. Voor de ruim 3000 medewerkers ziet de toekomst er somber uit: voor hen is ontslag aangevraagd.

De grootste speelgoedketen van het land vroeg vorige week surséance van betaling aan. Door de felle concurrentie in de speelgoedbranche zag de keten zijn verkopen in tien jaar tijd halveren. Niet alleen winkels in de traditionele speelgoedsector maar ook daarbuiten, zoals Kruidvat en Action, hebben een steeds groter deel van de markt naar zich toe weten te trekken.

,,In de huidige marktomstandigheden staat ook een marktleider in speelgoed als Intertoys onder voortdurende druk’’, zei Roland Armbruster, ceo van Intertoys. Afgelopen periode onderzochten de bewindvoerders Jasper Berkenbosch (advocatenkantoor Jones Day) en Joris Lensink (De Vos & Partners) de mogelijkheden om Intertoys te herstructureren. Inmiddels worden gesprekken gevoerd met meerdere kandidaten voor een doorstart.

Het speelgoedbedrijf telt zo’n 400 vestigingen in Nederland en België. De winkels in België vallen overigens buiten het faillissement. Bij onze zuiderburen wordt gesproken met één overnamepartij, zo laat een woordvoerder weten. In Nederland zijn ongeveer 100 winkels in handen van zelfstandige ondernemers.

Als Intertoys failliet gaat, dan valt een franchise daar niet automatisch onder. ,,Dat zijn gewoon eigen ondernemers’’, zei de woordvoerder eerder. Die winkels blijven sowieso open. Een faillissement kan wel impact hebben voor de bedrijfsvoering van die franchisers. Zo vallen bijvoorbeeld de voordelen weg die ze hadden op het gebied van logistiek en inkoop. Wie groot inkoopt, betaalt immers lagere prijzen. Veel franchiseondernemers lieten de afgelopen week al weten door te gaan, ook als het moederbedrijf de deuren zou sluiten.

Somber

Voor het personeel ziet de toekomst er somber. Voor 3.200 medewerkers is ontslag aangevraagd. Mocht er een doorstart komen en het bedrijf in afgeslankte vorm doorgaat, dan kan mogelijk een deel van de medewerkers weer aan het werk. ,,Dit gaat een enorm bloedbad worden", waarschuwde eerder retaildeskundige Paul Moers. Hij verwacht dat alleen de winkels in grote(re) gemeenten overblijven. ,,Die zijn nog rendabel te houden. Ze moeten er dan wel in investeren.”

Het in 1976 opgerichte Intertoys was tot eind 2017 eigendom van Blokker, maar werd verkocht aan Alteri Investors, een Britse retailinvesteerder. De Blokker Holding heeft het al jaren moeilijk en wilde van zijn formules af, op hoofdmerk Blokker na. Eerder werd Leen Bakker afgestoten. De Xenos-winkels gingen naar Casa, dat overigens eigendom van de familie Blokker is.