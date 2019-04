Familiebedrijf neemt failliet Sissy-Boy over: ‘zoveel mogelijk winkels houden’

Termeer Groep zegt in een verklaring de kern van het merk Sissy-Boy verder te willen versterken binnen het familiebedrijf: ,,Het doel is zoveel mogelijk banen en winkels te behouden.’’ Het familiebedrijf opereert onder de merknaam Sacha al sinds 1909 in de modewereld met gelijknamige schoenwinkels. CEO Ward Termeer, lid van de vierde generatie, meent dat door de schoenenmerken Sacha en Manfield aan te vullen met het mode- en lifestylemerk Sissy-Boy het concern zijn positie verstevigt. ,,Want familiebedrijven zijn de ruggengraat van onze economie. Door Sissy-Boy op te nemen in onze familie willen we de kracht en de potentie die in het merk zit opnieuw de juiste voedingsbodem bieden”, zegt Termeer.