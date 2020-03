Farmaceut MSD wordt weer Organon: deel Nederlandse activiteiten herkrijgt ook oude naam

De bijna honderd jaar oude naam Organon verdween in 2007 na de overname door Schering-Plough.

Organon gaat zich louter richten op vrouwengezondheid. Later dit jaar wordt bekend wat de gevolgen voor de Nederlandse vestigingen zullen zijn. Het voorlopige plan is dat de vestiging in Oss onderdeel wordt van het nieuwe bedrijf.

Nederland

Naar verwachting biedt Organon straks werk aan 10.000 tot 11.000 medewerkers. Van de 6000 medewerkers van Merck in Nederland gaan er mogelijk 1200 tot 1500 over naar de nieuwe onderneming. Het bedrijf moet de precieze invulling nog bepalen in samenspraak met de landelijke ondernemingsraad, de vakbonden en de raad van commissarissen. Merck heeft ook locaties in Haarlem, Boxmeer en De Bilt.