Felle strijd om Duitse markt maaltijdbezorging

Het Nederlandse Just Eat TakeAway heeft vrijwel de volledige Duitse maaltijdbezorgmarkt in handen, maar concurrenten Doordash en Uber Eats proberen uit alle macht marktaandeel af te snoepen. Lukt ze dat?

In het Berlijnse stadsdeel Friedrichshain is het op een doordeweekse avond een komen en gaan van elektrische fietsen. Het zijn voornamelijk koeriers met kubusvormige maaltijdboxen op hun rug, die binnen maximaal een half uur na bestelling pizza of sushi moeten afleveren bij de klant. Een kapotte fiets is geen excuus: dan moet er maar een swapfiets of desnoods een deelstep worden gepakt.

De vele, haastige maaltijdbezorgers in Duitsland zijn de pionnen in een verder overzichtelijk schaakspel. Want praktisch één partij heeft de gehele Duitse markt in handen: dat is het Nederlandse Just Eat TakeAway, moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl. Al in 2008 kwam oprichter Jitse Groen naar Duitsland en sindsdien heeft het bedrijf jaar op jaar de Duitse consument beter weten in te pakken. Maar kan Groen deze positie ook vasthouden?

Deze vraag is relevant nu de twee grootste concurrenten uit de Verenigde Staten, Uber Eats en Doordash, vorige maand ieder kantoren hebben geopend in Duitse steden en duizenden bezorgers hebben aangenomen. Daarnaast kondigde Doordash een miljardenovername aan van de Finse maaltijdbezorger Wolt, die met name al in Duitsland actief was. Ook het Duitse Delivery Hero, dat in 2018 nog vertrok uit eigen land, is weer terug onder de naam Foodpanda.

Kortom, het is weer ouderwets dringen op de Duitse maaltijdbezorgmarkt, die lange tijd verzadigd leek. Toch lijkt er weinig beweging in te komen. Want hoewel Doordash en Uber Eats in de VS groter zijn dan het bedrijf van Groen, ziet analist Corné van Zeijl dat Just Eat TakeAway in Duitsland niet zomaar van de troon wordt gestoten. ,,Doordash heeft misschien wel de diepste zakken, maar moet ook van heel ver komen. Als je op nul moet beginnen is het wel heel lastig om je in een ver ontwikkelde markt te vestigen. Dan moet je klanten afpakken en dat is heel lastig.”

Volgens een woordvoerder heeft Just Eat TakeAway, die in Duitsland onder de naam Lieferando opereert, momenteel ‘99 procent’ van de markt in handen. ‘,,The winner takes most, dat zie je in een vergevorderde markt, waarin één of twee bedrijven overblijven. In Duitsland zijn wij dat.’” Landelijk heeft de onderneming ongeveer 10.000 bezorgers in dienst die in ruim zeventig steden bezorgen.

Rode cijfers

Ook Van Zeijl constateert dat Just Eat TakeAway Duitsland stevig beet heeft. ,,In tegenstelling tot de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk behaalt het hier wél winst. Het is een veel gezondere markt voor het bedrijf, waar het restaurants vooral zelf laat bezorgen en daardoor veel minder kwijt is aan eigen koeriers.”

De winst van het bedrijf in Duitsland – en flinke ordergroei (een plus van 62 procent in het eerste half jaar ten opzichte van dezelfde periode in 2020 – kan echter niet verhinderen dat het gehele concern, wereldwijd in 23 landen actief, nog altijd rode cijfers noteert. Ook volgend jaar moeten beleggers rekening houden met een verlies onderaan de streep, meldde topman Groen onlangs.

Ook in de toekomst kan Duitsland het bedrijf niet aan groene cijfers helpen, denkt Van Zeijl. ,,Na corona groeide de markt weliswaar, maar nog steeds zit Just Eat TakeAway vast aan het mannetje op het brommertje. Dat is in de VS het probleem. Ik zie dat ook niet zo snel veranderen.”

In Berlijn-Friedrichshain is niet iedereen fan van het bestellen van maaltijden. ,,Het principe van bezorgen staat me tegen”, zegt een twintiger terwijl hij wacht voor een Soedanees restaurant. ,,Ik vind het veel fijner om inkopen te doen en een wandeling te maken. En soms haal ik zelf af.”

