Ferrovial kiest definitief voor Nederland, ondanks grote druk van Spaanse regering

De omstreden stap, sterk bekritiseerd door de Spaanse regering, wordt uitgevoerd middels een fusie met het al bestaande Nederlandse filiaal, Ferrovial International SE (FISE).

De bezitters van meer dan de vereiste helft van de aandelen steunden de beslissing van president-directeur Rafael del Pino, die zelf 20,45 % van de aandelen bezit; zijn zus María zorgde voor nog eens 8,2% van de steun, die ook kwam van een groot deel van binnen- en buitenlandse grote en kleine aandeelhouders. Een andere broer, Leopoldo, had aangekondigd met zijn 4,15% van de aandelen tegen te zullen stemmen; hij ligt al jaren overhoop met de rest van de familie.

De stemming in de aandeelhoudersvergadering is overigens nog niet het definitieve groene licht voor het vertrek naar Amsterdam. De aandeelhouders die tegen hebben gestemd (het exacte aantal was vanmiddag nog niet bekend) hebben het recht hun aandelen van de hand te doen tegen een schadevergoeding van 26 euro per aandeel. Als dat totaalbedrag boven de 500 miljoen euro uitkomt, zou Ferrovial afzien van de verhuizing. Dat bedrag wordt al bereikt als 2,64% van de aandelen zou worden verkocht.

Minder belasting betalen

De forse druk vanuit de Spaanse regering de afgelopen maand heeft nauwelijks effect gehad op de aandeelhouders; sommigen toonden zich juist erg kritisch met de overheidsbemoeienissen. De regering is van mening dat het bouwbedrijf vooral om belastingtechnische redenen uit Spanje wil vertrekken; volgens berekeningen zou Ferrovial 40 miljoen euro per jaar minder aan belasting gaan betalen.

President-directeur Del Pino houdt echter vol dat de voornaamste reden van zijn beslissing is dat Ferrovial zo via de beurs van Amsterdam ook veel eenvoudiger de Amerikaanse beurs op kan. Vanuit Spanje is dat nog nooit gedaan en zou dat volgens Del Pino niet toegestaan of extreem moeilijk zijn, iets wat zowel de regering als de beursautoriteit CNMV ontkent.

Bescheiden kantoor

De fusie met FISE, dat huist in een bescheiden kantoor op het bedrijventerrein Westpoort in Amsterdam, houdt overigens niet in dat het volledige hoofdkantoor van Ferrovial vanuit Madrid naar Nederland zal verhuizen. Slechts enkele tientallen mensen van de 5200 werknemers in Spanje zouden, op vrijwillige basis, werkelijk mee verhuizen.