Fietsenfabrikant VanMoof failliet verklaard

stroom aan klachten Bezorgcha­os bij PostNL door vakantie­geld: ‘Soms moet je een week wachten’

PostNL bezwijkt de laatste tijd onder gigantische hoeveelheid pakketten die het moet bezorgen. In het slechtste geval moeten klanten tot wel een week wachten voor hun bestelling binnen is. De pakketbezorger bevestigt een forse toename aan klachten en maakt excuses. ,,We zijn met man en macht aan het werk om de achterstand in te halen.”