DE WEEK VAN PHLIPPEN Fundamentalisme in de vrouwenzaak: doorstoten naar de top, koste wat kost

10 maart Er is een naargeestig soort fundamentalisme in de vrouwenzaak geslopen. Het gaat niet meer om de goede invloed, die meer vrouwen zouden hebben in een door mannen gedomineerde omgeving. Nee, het gaat om het doorstoten naar de macht, koste wat kost. 'Bluf je maar naar de top. Dondert niet hoe, als we er maar zitten' is de boodschap van de vrouwenzaak aan het worden.