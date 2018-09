Financieel directeur ING stapt op na witwaspraktijken

Vorige week werd bekend dat ING voor 675 miljoen euro heeft geschikt met het Openbaar Ministerie. Daarnaast betaalt ING de overheid 100 miljoen euro terug. De bank erkende te zijn tekortgeschoten bij het voorkomen van witwassen. Naar aanleiding van dat nieuws heeft Timmermans besloten om zijn functie neer te leggen. Hij was in de bewuste periode tussen 2010 en 2016 lid van de raad van bestuur van ING en gedurende enkele jaren eindverantwoordelijk voor ING Nederland.



,,We betreuren de gevonden gebreken ten zeerste en nemen deze zaak heel serieus", aldus Hans Wijers, president-commissaris van ING. ,,Gezien de aard van deze zaak, de vele reacties van aandeelhouders sinds de aankondiging en in het belang van de bank zijn we tot de conclusie gekomen dat het gepast is om onze verantwoordelijkheid te nemen op bestuurlijk niveau. We willen Koos bedanken voor zijn jarenlange trouwe dienst aan ING."



Koos Timmermans begon in 1996 bij de verzekeringstak van ING als hoofd Treasury. In 2007 werd hij onderdeel van de raad van bestuur als Chief Risk Officer. Na diverse andere functies werd hij vorig jaar benoemd tot financieel directeur.



De bank is inmiddels druk op zoek naar een opvolger. Timmermans zal aanblijven tot die gevonden is en is goedgekeurd door aandeelhouders en toezichthouders.