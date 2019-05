Financiële zorgen bij uitvaartbedrijf Yarden: worden klanten de dupe?

Dier&Recht stapt naar rechter om verbod rooster­vloe­ren voor kalfjes af te dwingen

1 mei Stichting Dier&Recht begint een rechtszaak tegen de Nederlandse staat in een poging een einde te maken aan het gebruik van harde, gladde roostervloeren voor vleeskalveren. De stichting wil via de rechter afdwingen dat de overheid (lees: ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) boeren verplicht in hun stallen een andere bodembedekking, zoals rubbermatten, te gebruiken.