Flying Tiger viert jubileum: voor één dag alles te koop voor 1 euro

‘In oktober 2008 opende de eerste vestiging aan de Koningstraat in Arnhem', laat het bedrijf in een verklaring weten. ‘Dit was het begin van een snelle groei van de keten.’ De kortingsactie geldt voor alle 23 winkels in Nederland.

Flying Tiger Copenhagen is in 1988 in Denemarken opgericht, als kleine koopjeswinkel in het hart van Kopenhagen. Inmiddels is de keten uitgegroeid tot een mondiale speler met 955 winkels in 30 landen.