FNV dreigt KLM opnieuw met werkonderbrekingen

,,Het cabinepersoneel heeft KLM de afgelopen jaren meerdere malen uit de brand geholpen door op arbeidsvoorwaarden in te leveren. Nu is het tijd voor KLM om iets terug te geven”, licht FNV-bestuurder Birte Nelen het besluit toe.



FNV onderhandelt samen met andere bonden al sinds mei over een nieuw pakket aan arbeidsvoorwaarden voor cabinemedewerkers. Een week geleden wees een meerderheid bij FNV Cabine een loonbod van KLM af. Met name het aanbod voor een loonsverhoging van KLM in combinatie met de looptijd van die verhoging was voor de cabinemedewerkers te mager.



De grootste bond voor cabinemedewerkers van de luchtvaartmaatschappij, VNC, voert al langer actie om de eisen in het cao-overleg kracht bij te zetten. Werknemers werken zo stipt volgens cao-afspraken dat het voor KLM duurder wordt hen te laten overwerken. KLM heeft onder meer toestemming van VNC nodig als zij een vlucht wil uitvoeren die qua werk- en rusttijden buiten de cao-afspraken valt.