FNV: er komen acties bij PostNL

Later deze week, kort voor de start, maakt FNV bekend waar en wanneer de acties plaatsvinden. De vakbond overlegt nog met leden over de precieze omvang en lengte van de stakingen. Vooralsnog staan de FNV’ers alleen in hun protest. In een gezamenlijke brief leggen CNV, BVPP en VHP2 hun leden uit dat ze deze week liever verdergaan met onderhandelen.

Bovendien vinden ze het een brug te ver om juist in de drukke periode rond kerst en oud en nieuw acties te organiseren. Die kunnen PostNL dusdanig hard raken dat ook de werkgelegenheid bij het bedrijf in gevaar komt. ,,We zijn niet tegen actievoeren, maar er is nu nog helemaal geen conflict met PostNL”, zegt Anselma Zwaagstra van CNV.

Eisenpakket

Een van de eisen van FNV is dat de werkdruk minder wordt. Ook willen ze dat het postbedrijf een loonstijging van 5 procent met een minimum van 100 euro bruto per maand geeft. Verder moeten uitzendkrachten een vast contract krijgen als ze een jaar werken bij PostNL. De vakbonden zijn sinds vorige maand in onderhandeling met PostNL over een nieuwe cao.

Volgens de FNV weigert het postbedrijf met concrete (tegen)voorstellen te komen. ,,PostNL schuift de echte onderhandelingen zo lang mogelijk voor zich uit, zodat eventuele acties niet in de drukke decembermaand plaatsvinden. Nu krijgen ze het deksel op de neus’’, zei bestuurder Ger Deleij van FNV Publiek Belang vorige week.