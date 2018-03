FNV: Sluit bouwplaatsen bij extreem lage temperaturen

Goedkope Poolse loodgieter verdwijnt

12:30 De goedkope Poolse loodgieter verdwijnt. Of hij zelf verdwijnt is de vraag, maar zijn salaris komt veel dichter te liggen bij dat van zijn Nederlandse collega's. Vertegenwoordigers van de drie Europese instellingen – Commissie, Raad (lidstaten) en Parlement - bereikten afgelopen nacht een akkoord over de jaren slepende herziening van de detacheringsrichtlijn, dat de komende weken verder wordt uitgewerkt.