FNV stelt beslissing over pensioenakkoord uit

Bekijk jouw gemeente Sinds maart 201.000 werkenden minder: vooral jongeren getroffen door coronacri­sis

18 juni De werkloosheid in Nederland is, mede als gevolg van de coronacrisis, opgelopen tot 3,6 procent van de beroepsbevolking. Een maand eerder was dat nog 3,4 procent. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is het aantal mensen met een betaalde baan sinds maart met 201.000 gedaald. Kenners hielden in doorsnee rekening met een stijging van de werkloosheid tot 4,2 procent.