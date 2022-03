Fokker sluit vestigingen: 1200 banen weg in Brabant

Je werkgever die je schoonmaak betaalt? Het is mogelijk via de Udense dienstver­le­ner Zizo

UDEN - Je werkgever die je schoonmaak betaalt? Het is mogelijk via Zizo, een nieuwe activiteit van Total Care in Uden. De poets van de werkgever als wapen in de hevige strijd om het steeds schaarser wordende personeel.

22 februari