Fors minder ontslagen bij Tata Steel: ‘slechts’ 1250 banen geschrapt

KLM: Kwart minder passagiers naar Azië door virusuit­braak

13:17 Luchtvaartmaatschappij KLM vervoerde in februari bijna een kwart minder passagiers naar bestemmingen in Azië dan in dezelfde maand vorig jaar. De daling van het aantal bezette stoelen wordt veroorzaakt door de uitbraak van het coronavirus in het werelddeel en de geldende reisbeperkingen.