Franse staatsschuld tikt bijna recordhoogte aan

ophef om vragenlijst Bizar kruisver­hoor Philips na kapotte tandenbor­stel: ‘In welke kamer was je toen het gebeurde?’

Elektrische tandenborstel binnen de garantieperiode kapot? Verwacht niet zomaar een vervangend exemplaar. Philips onderwerpt je aan een heus kruisverhoor, zo ondervond Jelte Sondij. Het techbedrijf wilde precies van hem weten hoe vaak hij de tandenborstel gebruikt, in welke kamer (!), wanneer hij hem oplaadt en zo nog een stuk of vijftien uiteenlopende vragen. ,,Dit is inderdaad niet de bedoeling”, erkent een woordvoerder van Philips desgevraagd.

20 december