Frau Antje laat Nederland stralen op landbouwbeurs, maar op de achtergrond rommelt het

Farmaceu­tisch onderzoeks­be­drijf Oncolines uit Oss overgeno­men door Symeres uit Nijmegen

OSS/NIJMEGEN - Het Osse farmaceutisch onderzoeksbedrijf Oncolines is overgenomen door het in Nijmegen gevestigde Symeres. Bij Oncolines in Oss werken in totaal twintig mensen. Zowel Oncolines als Symeres zijn actief in het farmaceutisch speelveld waarin het draait om het biologisch en farmaceutisch onderzoek naar mogelijke nieuwe medicijnen.

10 januari