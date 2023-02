Gaat het te goed met de Nederlandse economie? ‘De motor van de economie raakt oververhit’

Gasver­bruik naar laagste niveau in 50 jaar: korter douchen en verwarming laag om te besparen

Het Nederlandse gasverbruik is afgelopen jaar gedaald tot het laagste niveau in vijftig jaar. Vergeleken met 2021, voor de forse stijging van de gasprijs, was het verbruik vorig jaar ongeveer een kwart lager. Vooral de mensen thuis en grote industriële bedrijven deden zuiniger aan, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).