Gazprom verlaagt gaslevering Nord Stream nog verder, gasprijs stijgt meteen met 10 procent

Aantal kermison­der­ne­mers gedaald, maar krimp lijkt te stoppen

Het aantal kermisondernemingen is sinds 2017 met 7 procent gedaald, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Maar Atze Lubach, voorzitter van de Nationale Bond van Kermishouders (BOVAK), ziet die daling voorlopig niet verder doorzetten. In 2022 staan in totaal 1500 kermissen gepland in Nederland.

19 juli