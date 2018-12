Gebruik mobiel internet op vakantie stijgt explosief

Voordat de roaming op 15 juni 2017 werd afgeschaft, verstookten Europese toeristen per kwartaal ongeveer 15 miljoen gigabyte als ze in een ander EU-land op vakantie waren. Dat veranderde radicaal toen de nieuwe regels ingingen.



Van juli tot september vorig jaar werd bijna 85 miljoen gigabyte aan data gebruikt. In het eerste kwartaal van dit jaar, de laatste periode waar de commissie cijfers over geeft, gebruikten Europese toeristen ruim 70 miljoen gigabyte aan data.



Verder is het aantal telefoontjes dat reizigers in het buitenland pleegden verdubbeld. De tarieven voor bellen in het buitenland zijn ook begrensd.



Voor Nederland waren er al eerder cijfers. Het jaar na het afschaffen van de roaming verviervoudigde het mobiel internetten op reis in de EU. In de zomervakantie zagen KPN, T-Mobile en Vodafone pieken waarbij zelfs zes tot zeven keer meer data werd verbruikt.



