Geen applaus voor anti-rookstichting Philip Morris

Ook Mischa Stubenitsky van KWF Kankerbestrijding vindt het initiatief twijfelachtig. ,,Dit komt van een bedrijf dat een dodelijk product op de markt brengt. Eén op twee rokers overlijdt aan de gevolgen van roken; jaarlijks komt dat in Nederland neer in totaal op 20.000 doden per jaar. Zo’n bedrijf komt nu met dit fonds.’’



,,Wij stoppen geld in dit fonds, maar hebben geen enkele invloed in hun onderzoeksprogramma of publicaties'', benadrukt Peter van den Driest van Philip Morris in een reactie.



,,Als ze nou echt een maatschappelijk punt willen maken, stop dan eerst eens met de marketing richting kinderen. Dat zijn de nieuwe rokers en daar richt de tabaksindustrie zich de laatste jaren op, bijvoorbeeld met felle kleuren op pakjes die erop gericht zijn om jongeren te verleiden", vervolgt Stubenitsky zijn kritiek.



Peter van den Driest vindt het op zijn beurt 'teleurstellend' dat KWF zo reageert. ,,Wij richten ons helemaal niet op kinderen, maar op mensen die niet willen of kunnen stoppen met roken.''