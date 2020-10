Geen idee hoe de feestdagen uitpakken, maar Maastrichtse winkels mogen open op tweede kerstdag

Het Maastrichtse college van burgemeester en wethouders zegt met dit besluit tegemoet te komen aan de nadrukkelijke wens van de middenstand in de Limburgse hoofdstad. ,,Als college helpen we waar we kunnen en trachten we onze stad zo goed mogelijk door deze crisis te loodsen. Voor veel ondernemers is of wordt de situatie nijpend, nu opnieuw een gedeeltelijke lockdown is afgekondigd", schrijft B&W aan de gemeenteraad.



Het stadsbestuur hoopt dat de openstelling op zaterdag 26 december een steuntje in de rug is voor de ondernemers die het zwaar hebben. Daarnaast denkt het college dat de verruiming van de winkeltijden kan helpen bij het spreiden van het grote aantal bezoekers in de stad. ,,De supermarkten hebben ons eveneens te kennen gegeven dat een verruiming in dit licht wenselijk is”, luidt de boodschap.

Meer verzoeken

Kennelijk speelt dat laatste in meerdere gemeenten. Zo heeft Albert Heijn in Wageningen zijn gemeente verzocht om dit jaar, bij hoge uitzondering, op eerste kerstdag open te mogen. Manager Ben van Arnhem denkt dat het voor de spreiding van de klanten zou helpen als de Wageningse supermarkten dit jaar open zijn. ,,Is het mogelijk dat de supermarkten dit jaar een ontheffing krijgen om ook op eerste kerstdag open te mogen?", schreef hij in een brief aan de gemeente.



Of Van Arnhems verzoek wordt ingewilligd, is nog niet bekend. Maastricht benadrukt in elk geval dat de openstelling op tweede kerstdag voor zijn winkeliers geen precedent vormt voor de komende jaren. ,,Omdat de ontwikkelingen rondom corona weerbarstig en moeilijk voorspelbaar zijn, geldt als vanzelfsprekend dat dit besluit enkel geëffectueerd wordt onder voorbehoud van de dan geldende landelijke en regionale maatregelen.”

Uitbundig

Het is overigens maar de vraag of we dit jaar uitbundig kerst kunnen vieren. De Utrechtse hoogleraar virologie Peter Rottier was onlangs vrij sceptisch. ,,Het punt is gewoon dat je steeds maatregelen moet blijven nemen om de ziekenhuizen niet te overbelasten. En dan kun je bijvoorbeeld niet massaal in grote groepen kerst gaan vieren, want dan is het virus niet te controleren.”

Onze oosterburen lijken er ook niet erg gerust op. de Duitse regeringsfractie CDU in Noordrijn-Westfalen deed onlangs een verzoek aan Nederlanders om dit jaar geen Duitse kerstmarkten te bezoeken, om de drukte in de steden vanwege het coronavirus zo veel mogelijk te beperken. „We heten onze buren snel weer welkom”, liet CDU-parlementariër Peter Preuß optekenen in de Rheinische Post. „Maar dit jaar moet onze boodschap in Nederland zijn: blijf thuis.”

