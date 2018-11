Geen pensioenakkoord, hoe erg is dat?

Waarom moest er ook alweer een nieuw pensioenstelsel komen?

Daarvoor zijn twee redenen. Ten eerste is het huidige stelsel niet geschikt voor de veranderingen op de arbeidsmarkt. Het stelsel is eigenlijk gebaseerd op een werknemer die veertig jaar bij dezelfde baas blijft werken. Maar steeds meer mensen werken als zzp’er of een tijdje als zelfstandige en dan weer als werknemer in loondienst. De zelfstandigen hebben geen toegang tot het pensioenfonds en veel zzp’ers bouwen geen pensioen op. Door aanpassingen zou het gemakkelijker moeten worden voor de groeiende groep zelfstandigen om ook pensioen op te bouwen.



De tweede reden is dat het vertrouwen in het stelsel laag is. Pensioenfondsen bulken van het geld, maar mogen de pensioenen al jaren niet verhogen vanwege de strenge regels. Dat leidt tot veel onbegrip bij gepensioneerden. Vanaf 2021 dreigen zelfs kortingen op miljoenen pensioenen. Bovendien is het huidige systeem erg ingewikkeld en is niet duidelijk welk deel van de pensioenpot nu voor gepensioneerden is en welk deel voor de deelnemers. Die regels moeten zo aangepast worden dat duidelijk is wie wat krijgt en de kans op verhoging van de pensioenen toeneemt.