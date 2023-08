Geen tijd om een nieuwe baan te zoeken? B&B vol liefde nam 88 uur van je kostbare tijd in beslag

Gespeciali­seerd trampoline­be­drijf valt na 35 jaar om, eigenaar vraagt faillisse­ment aan

BOXTEL - Trampolinebedrijf Etan Trampolines in Boxtel is dinsdag failliet verklaard. De specialist die gespannen doeken met (spring)veren in alle soorten en maten kon maken, bestond sinds eind jaren 80.