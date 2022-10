Gerard Sanderink stuurt opnieuw twee topmensen weg en wordt zelf weer de baas bij ict-bedrijf Centric

‘Nederlan­ders hebben ruim 600 miljoen euro aan vastgoed in Dubai’

Nederlanders blijken in totaal meer dan 1500 panden te bezitten in Dubai, een emiraat aan de Perzische Golf dat amper belasting heft en geen openbaar kadaster of handelsregister hanteert. Daardoor was tot op heden onduidelijk wie uit Nederland er allemaal over vastgoed beschikken. Dat meldt Trouw.

