Gerenoveerde NS-trein zónder Covid-luchtfilters en zónder urinoir

De 400 miljoen euro kostende renovatie van 45 dubbeldekkers was al lang en breed op de tekentafel afgerond toen de pandemie uitbrak. Te laat om nog iets te veranderen aan het luchtverversingssysteem. ,,Alle contracten met leveranciers waren al gesloten’’, zegt directeur Hans Seegers van NS Treinmodernisering. ,,We voldoen aan alle normen. En we kunnen later als door voortschrijdend inzicht blijkt dat we iets moeten doen, hepa-filters inbouwen. Met het inzicht van nu is het niet nodig.’’