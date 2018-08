Investeer­ders klagen Elon Musk en Tesla aan

11 augustus Verschillende investeerders hebben topman Elon Musk en zijn bedrijf Tesla aangeklaagd. Aanleiding is een tweet van afgelopen week waarin Musk zegt te overwegen om Tesla van de beurs te halen bij een koers van 420 dollar per aandeel. Het bericht leidde tot flinke commotie op de beurs in New York, waar de koers van het aandeel Tesla omhoog schoot.