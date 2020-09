Gezondheid boven alles? Niet bij kanker

Kanker komt in Nederland vaker voor dan in de meeste andere EU-landen. We scoren vooral hoog op kankersoorten waarbij roken een belangrijke risicofactor is, zoals slokdarm-, blaas- en longkanker. Goede preventie kan kanker voorkomen, verklaarde een van de onderzoekers op de radio. Maar helaas, de animo voor het tegengaan van kanker is een stuk lager dan voor het bestrijden van Covid-19.