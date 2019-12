Giftig gas in dozen uit China: ‘Laat je bestelling maar een dagje staan...’

Bezorgt brexit bedrijven de bibbers? Neuh, maar ze willen nu wel snel zekerheid

19 december WAALWIJK /TILBURG - Wachten bedrijven in Midden-Brabant met samengeknepen billen op de Britse uittocht uit Europa? Het lijkt er niet op. Niet meer. Ondernemers die zaken doen met ‘de overkant’ hebben zich inmiddels wel voorbereid. En dan nog: ,,Niemand is er bij gebaat de boel in de soep te laten draaien.”