'Giftige' abrikozenpitten tijdelijk uit de schappen in Tilburg en Den Bosch

De man kocht de pitten, die volgens hem naast de nootjes lagen, in de vestiging van Erica Kruiderijen in Eindhoven. Hij at ze vlak voordat hij de trein naar huis instapte zonder het etiket op de zak te lezen, waarop stond dat klanten er maximaal vijf mogen nuttigen. In de trein werd hij onwel en verloor hij naar eigen zeggen bijna het bewustzijn. Na zijn thuiskomst nam zijn vrouw hem mee naar het ziekenhuis, waar bleek dat hij bijna geen zuurstof meer in zijn bloed had.



De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) benadrukt daarom vandaag dat mensen zorgvuldig de etiketten van producten moeten lezen. Winkeliers zouden op hun beurt volgens een woordvoerster van de NVWA er beter aan doen om abrikozenpitten niet tussen snacks als cashewnoten en walnoten te leggen. De autoriteit waarschuwde tien jaar geleden al tegen de gevaren van met name abrikozenpitten en ook van bittere amandelen.