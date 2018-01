Goedkoop naar New York dankzij EU

Hoe Organon na 'het verraad van Arnhem' aan bedrijvenpoker ten onder ging

5 januari OSS - Medicijnfabrikant Organon in Oss werd ongewild een speelbal in de financiële wereld. Het ging ten onder aan bedrijvenpoker en hebberige aandeelhouders. Het boek 'De Zaak Organon' van hoogleraren Johan Heilbron en Jack Burgers verhaalt over de ondergang van het mirakel van Oss.