Gok of goudmijn? De bitcoin explodeert

Joe Kennedy, een puissant rijke Amerikaan, kreeg eind jaren 20 van de vorige eeuw beleggingstips van zijn schoenpoetser en wist genoeg. Hij verkocht al zijn aandelen. Zijn redenering: als zelfs de schoenpoetser (of de taxichauffeur, of de kapper) met aandelen bezig is, is de markt op een ongezond punt aanbeland en zijn de aandelen waarschijnlijk overgewaardeerd. Kennedy kreeg gelijk. Even later crashte de beurs op een ongekende manier, en dat was het begin van The Great Depression. Zijn we nu getuige van eenzelfde situatie? Parallellen zijn er zeker. Jan met de pet heeft zich ook anno 2017 op een nieuwe markt gestort : die van de digitale munten. BTC Direct, een van de bedrijven die Nederlanders helpt om in bitcoins en andere cryptocurrency (cryptogeld) te handelen, registreerde alleen in de eerste negen maanden van dit jaar al 44.000 transacties, per keer goed voor ruim 500 euro. Onderzoeksbureau TNS Kantar schatte vorige maand dat liefst 135.000 Nederlanders inmiddels een digitale munt in bezit hebben.

Schamper

Daar kun je schamper over doen. Vraag tien van deze beleggers wat een bitcoin nou precies is, of wat de fijne kneepjes van de achterliggende blockchain-technologie zijn, en minstens acht zullen binnen twee zinnen vastlopen. Niet voor niets worden deze beleggers weggezet als goudzoekers, die niet weten wat ze doen en daardoor onverantwoorde risico's nemen.



Of zoals de Rabobank het gisteren in zijn dagbericht enigszins gekscherend formuleerde: 'Beleggen (..) in een munt-grondstof- aandeel-fenomeen-iets wat geen rente geeft, geen dividend uitkeert, geen algemeen geaccepteerd betaalmiddel is, ongereguleerd is en geen intrinsieke waarde heeft. Wat kan er in hemelsnaam misgaan?'



Ook de toezichthouders in Nederland, De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten, waarschuwen nu al enkele jaren voor het gevaar van digitale munten. Omdat cryptomunten nog in de kinderschoenen staan, daarom nog volop in ontwikkeling zijn én omdat het nog maar de vraag is of ze ooit een volwaardige rol in het geldsysteem gaan spelen, is de koers ervan met veel onzekerheid omgeven. De huidige recordwaarde is vooral een afspiegeling van de enorme belangstelling van speculanten. Naar de reële, onderliggende waarde is het voorlopig gissen.