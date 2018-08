Google gaat leningen in India aanbieden

Frankrijk stopt in 2023 met vaste telefonie, KPN gaat door

27 augustus Na 140 jaar trekt het Franse Orange de stekker uit het vaste telefoonnet. Per november kunnen de Fransen geen abonnementen meer afsluiten, vanaf 2023 is de klassieke telefoon echt passé. In Nederland is het voorlopig nog niet zo ver, stelt KPN in een reactie.