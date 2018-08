'Google in China is nog ver weg'

Volgens Pichai heeft het bedrijf alleen zijn interesse kenbaar gemaakt in het mogelijk weer betreden van de Chinese markt. Volgens hem bevindt het project dat de naam Dragonfly heeft zich nog in een vroeg stadium. Ook is er nog geen beslissing genomen of Google daadwerkelijk zal terugkeren op de Chinese markt, die het in 2010 verliet.



Personeel van Google zei eerder niet blij te zijn met de plannen voor een Chinese zoekmachine die door censuur de eigen gedragscodes van het techbedrijf zou schenden. Met de aangepaste zoekmachine zouden sommige websites of zoektermen kunnen worden geblokkeerd. Honderden werknemers van Google-moeder Alphabet eisten meer transparantie, overzicht en verantwoording van Google met betrekking tot het project. Ook mensenrechtenactivisten scharen zich achter de critici.