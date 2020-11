Gouden tijden voor bol.com: 'Heftigste tijd in twintig jaar, terwijl we best wat gewend zijn’

Vermeulen steekt niet onder stoelen of banken dat hij het vooral ongemakkelijk vindt om in deze tijd zo succesvol te zijn. ,,Het liefste doe ik vingers in m'n oren als ik de groeicijfers hoor.’’ In de twintig jaar dat hij bij bol.com werkt, heeft Vermeulen nooit eerder zo’n heftige tijd meegemaakt als dit jaar. ,,Terwijl we best wat gewend zijn, maar de coronaperiode was en is een ander verhaal.’’



Wat ook veel impact had, was de overval op het distributiecentrum in Waalwijk, afgelopen juli. Vier overvallers bedreigden twee beveiligers en waren uren binnen, voordat iemand alarm kon slaan. De daders gingen er volgens de politie vandoor met een grote hoeveelheid waardevolle spullen. De bol.com-baas wil weinig kwijt over wat er is gebeurd. ,,Dat is aan politie en justitie. Opvallend aan deze zaak is dat je eerder een grote diefstal dan een overval verwacht.’’ Vermeulen gaat niet in op de suggestie dat de daders mogelijk goed bekend waren met het terrein in Waalwijk. Wel laat hij weten dat er extra maatregelen zijn genomen om herhaling te voorkomen. ,,Voor de beveiligers was het vreselijk, maar gelukkig heeft verder niemand iets van de overval gemerkt.’’