Gouden tijden voor recreatieondernemers: campings en vakantieparken stampvol

Waarom de hittegolf funest is voor pretparken als de Efteling

30 juli De hittegolf die Nederland in zijn greep had, is weer voorbij en dat is maar goed ook voor pretparken. De dagattractiebedrijven liepen de voorbije dagen omzet mis doordat zij minder bezoekers ontvingen. Musea lijken garen te spinnen bij het warme weer.