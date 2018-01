Grieken hopen dat de teugels worden gevierd

De bliksemcarrière van onderneemster Olcay Gulsen

27 januari WAALWIJK - Ze is een van de kandidaten in het achttiende seizoen van Wie is de Mol? en staat regelmatig aan de desk bij RTL Boulevard. Maar bovenal is Olcay Gulsen, een Waalwijkse met Koerdisch-Armeense roots, een succesvol ondernemer met haar modemerk SuperTrash.