Griepgolf na 19 weken bijna het land uit, kosten 1,3 miljard

Toenemende spanning op huizen­markt in Tilburg, Den Bosch en Oss

7:00 DEN BOSCH/TILBURG/OSS - De spanning op de woningmarkt in Den Bosch, Tilburg en Oss is verder toegenomen. In zowel Den Bosch als in Tilburg waren er vrijwel net zoveel aan- en verkopen als er huizen te koop stonden. Daardoor stegen ook de verkoopprijzen.