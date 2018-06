Groenten bij Jumbo krijgen laseretiket om plasticberg te verkleinen

De nieuwe natuurlijke etiketten worden in eerste instantie op gember, courgette en flespompoen gelaserd. Bedoeling is dat daarna ook andere groenten volgen. Volgens Jumbo gaat het laseren niet ten koste van de smaak, geur of de houdbaarheid van groente.



Met de nieuwe methode wordt plastic verpakkingsmateriaal overbodig, stelt Jumbo. ,,We zijn trots op de stappen die we zetten in het aanbieden van duurzame groente en fruitproducten", zegt Klaas de Boer, directeur inkoop en verkoop Vers. ,,Klanten letten steeds meer op milieu en gezondheid bij de keuze van producten."



Jumbo is de eerste landelijke supermarktketen die laseretiketten invoert, maar niet de eerste super. Regionale keten Hoogvliet, hoofdkwartier Alphen aan den Rijn, begon er vorig jaar al mee en gebruikt de techniek onder meer bij de meloenen.