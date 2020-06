Groep schuldeisers vraagt faillissement moederbedrijf HEMA aan

Heijmans sleept klus Rijkswater­staat binnen

10:02 ROSMALEN - Bouwbedrijf Heijmans gaat het groot onderhoud en diverse aanpassingen aan de rijksweg A79 tussen Maastricht en Heerlen uitvoeren. Dat in opdracht van Rijkswaterstaat. De uitvoering start in november 2020 en de werkzaamheden zijn gereed in december 2021. Het project in Zuid-Limburg heeft een waarde van ongeveer 24 miljoen euro.