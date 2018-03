Groot deel winkels van Bossche winkelketen Xenos wordt Casa

Casa telt momenteel 500 winkels in acht Europese landen en is momenteel nog niet in Nederland actief. De keten is eigendom van de familie Blokker en krijgt er in Nederland circa 110 filialen en 1.900 medewerkers bij. Daarbij is onder meer gekeken naar de huidige Xenoswinkels die het beste in de Casaformule passen. Het ombouwproces moet voor de zomer van volgend jaar zijn afgerond.