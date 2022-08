Grootste oliebedrijf ter wereld boekt 90 procent meer winst door hoge olieprijzen

De miljardenwinst van het Saudische staatsoliebedrijf Saudi Aramco maakt ook dat olie- en gasconcern Shell vandaag profiteert op de beurs. Toch leven er zorgen over de vraag naar olie na onverwacht zwakke cijfers over de Chinese economie. Die zetten de prijzen voor olie onder druk.

Shell noteerde in de vroege handel 0,4 procent hoger in de AEX-index in Amsterdam. BP won in Londen 1 procent. TotalEnergies steeg 0,8 procent in Parijs.

Saudi Aramco meldde gisteren dat het blijft profiteren van de hoge olieprijzen en verwacht dat nog jarenlang zal blijven do. De onderneming meldde over het tweede kwartaal een stijging van de winst van 90 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. De nettowinst kwam in het tweede kwartaal uit op 48,4 miljard dollar, omgerekend ruim 47 miljard euro. In dezelfde periode vorig jaar maakte de onderneming nog 25,5 miljard dollar winst.

Over de eerste zes maanden van dit jaar kwam de winst uit op 87,9 miljard dollar. Een jaar geleden was dat 47,2 miljard dollar. De onderneming keerde opnieuw dividend uit, wat een belangrijke inkomstenbron is voor de Saudische overheid.

De grootste olie-onderneming ter wereld profiteerde ook van de toegenomen vraag naar brandstof wereldwijd. Saudi Aramco verdient zowel aan de hoge productie van olie, als aan de prijzen zelf. Door de inval van Rusland in Oekraïne zijn de prijzen voor olie fors opgelopen in de eerste helft van dit jaar. Tegelijkertijd is er veel vraag naar brandstoffen vanwege economisch herstel na de coronapandemie.

Dat merkte eerder al olie- en gasconcern Shell, dat in het tweede kwartaal ook goede zaken deed. Het Britse bedrijf liet eind juli weten dat het een nettowinst had geboekt van 18 miljard dollar, omgerekend 17,6 miljard euro.

‘Vraag naar olie blijft toenemen’

Saudi Aramco verwacht dat de vraag naar olie de rest van het decennium zal toenemen, zei topman Amin Nasser in een toelichting. ,,Voortdurende investeringen in de olie-industrie zijn essentieel, zowel om markten voldoende te kunnen blijven beleveren als voor een ordelijk verloop van de energietransitie”, zei hij. Over de huidige energiecrisis zei Nasser dat er een ‘zeer reële en actuele behoefte’ is ‘om de energievoorziening veilig te stellen’.

Onlangs werd bekend dat Saudi-Arabië, de leider van oliekartel OPEC, zijn verkoopprijzen voor olie aan Aziatische klanten naar een recordniveau heeft verhoogd, wat duidt op vertrouwen van de Saudi’s in een sterke olievraag. Azië is de belangrijkste afzetmarkt voor Saudische olie. Evengoed leven er op de financiële markten zorgen over de olievraag. De Chinese centrale bank verlaagde de rente onverwacht om daarmee de economie een impuls te geven na een reeks tegenvallende cijfers. Een vat Amerikaanse olie werd 0,9 procent goedkoper op 91,28 dollar per vat. Brentolie kostte ook 0,9 procent minder op 97,26 dollar per vat.